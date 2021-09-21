В Эфиопии будут производить автомобили Lada

В Эфиопии планируется наладить сборку автомобилей Lada. Местная компания Bazra Motors сообщила, что достигла договоренности с АвтоВАЗом на закупку машинокомплектов.

Предполагается, что производство Lada для эфиопского рынка разместится на мощностях Bazra в городе Комбольча. На первом этапе планируется собирать по крупноузловому методу до 5 тысяч автомобилей в год, в дальнейшем выпуск нарастят в два раза, следует из сообщения пресс-службы эфиопской компании.

В восточно-африканской стране намерены освоить всю гамму Lada - модели Granta, Vesta, Xray, Largus, Niva Legend и Niva Travel.

Напомним, в апреле Bazra Motors договорилась о производстве автомобилей УАЗ моделей "Хантер" и "Патриот" для нужд рынка Эфиопии. Их также будут делать в городе Комбольча. Кроме того, Bazra является дистрибьютором грузовиков КамЗ. Иными словами, связи у фирмы с Россией очень тесные.

Автомобили Lada в Эфиопию поставлялись с 1974 года и до нулевых годов.