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21.09.2021 17:10
Рубрика: Российский автопром

В Эфиопии будут производить автомобили Lada

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В Эфиопии планируется наладить сборку автомобилей Lada. Местная компания Bazra Motors сообщила, что достигла договоренности с АвтоВАЗом на закупку машинокомплектов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Предполагается, что производство Lada для эфиопского рынка разместится на мощностях Bazra в городе Комбольча. На первом этапе планируется собирать по крупноузловому методу до 5 тысяч автомобилей в год, в дальнейшем выпуск нарастят в два раза, следует из сообщения пресс-службы эфиопской компании.

В восточно-африканской стране намерены освоить всю гамму Lada - модели Granta, Vesta, Xray, Largus, Niva Legend и Niva Travel.

Напомним, в апреле Bazra Motors договорилась о производстве автомобилей УАЗ моделей "Хантер" и "Патриот" для нужд рынка Эфиопии. Их также будут делать в городе Комбольча. Кроме того, Bazra является дистрибьютором грузовиков КамЗ. Иными словами, связи у фирмы с Россией очень тесные.

Автомобили Lada в Эфиопию поставлялись с 1974 года и до нулевых годов.

#Lada