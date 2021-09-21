В Минэкономразвития назвали сроки полного восстановления выездного туризма

Стопроцентное восстановление внешнего туризма Минэкономразвития "закладывает на горизонте 2023-2024 гг. - не раньше, скорее даже на 2024". Об этом сообщил представитель ведомства.

По данным Минэкономразвития, турпоток (люди, выехавшие за границу, не только с туристическими целями) в июле 2019 года составил 5 млн человек, в июле 2020 года - 800 тысяч человек, а в июле 2021 года - 1,9 млн человек. При этом если в людях объем восстановился почти до 40%, то в "деньгах значительно меньше", отметили в ведомстве.

В конце 2020 года в Ассоциации туроператоров России прогнозировали полное восстановление выездного туризма не раньше 2022 года. Позже, в первой половине 2021 года представители туриндустрии заявляли уже о возможности полного восстановления выездного туризма не ранее 2024 года.

Сейчас ожидается четвертая волна пандемии коронавируса, и таких волн, вероятно, будет еще несколько. Потому вряд ли можно вести речь о каких-то расчетах или ожиданиях восстановления выездного туризма, отметил в беседе с "РГ" вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его словам, первыми восстанавливаются курорты, которые находятся в сегменте "четыре-пять звезд". При этом стоимость их значительно превышает показатели 2019 года, заметил он.

Для России восстановление выездного туризма имеет значение с точки зрения создания конкурентных условий для развития внутреннего туризма. При этом выездной туризм всегда был фактором вывоза средств за рубеж.

Потому для отечественной туриндустрии важно восстановление внутреннего и въездного туризма. Сейчас стоит правильно рассчитать государственные инвестиции и привлечь частных инвесторов для развития туристической инфраструктуры внутри страны, заметил Волков.