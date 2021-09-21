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Текст:   Матвей Линник 
15:08 21.09.2021

В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ

Макроэкономический прогноз Минэкономразвития на 2022-2023 годы предполагает индексацию тарифов ЖКХ в пределах 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Это напрямую предусмотрено прогнозом. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода "якорем" для инфляции", - отметил он.

Фото: iStock
Минэкономразвития: Годовая инфляция замедлилась до 6,74%

По словам министра, в среднесрочной перспективе инфляция должна вернуться на уровень в 4%. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что концепция перестройки сферы ЖКХ будет подготовлена до конца этого года, а утвердить ее планируется в первом квартале следующего.

Она подразумевает выработку новых подходов к расселению аварийного жилья, решение вопроса подключения новостроек к изношенной инженерной инфраструктуре, а также повышение собираемости платежей.

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