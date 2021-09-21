В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ

Это напрямую предусмотрено прогнозом. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода "якорем" для инфляции", - отметил он.
По словам министра, в среднесрочной перспективе инфляция должна вернуться на уровень в 4%. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что концепция перестройки сферы ЖКХ будет подготовлена до конца этого года, а утвердить ее планируется в первом квартале следующего.
Она подразумевает выработку новых подходов к расселению аварийного жилья, решение вопроса подключения новостроек к изношенной инженерной инфраструктуре, а также повышение собираемости платежей.