В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ

Макроэкономический прогноз Минэкономразвития на 2022-2023 годы предполагает индексацию тарифов ЖКХ в пределах 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

Это напрямую предусмотрено прогнозом. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода "якорем" для инфляции", - отметил он.

По словам министра, в среднесрочной перспективе инфляция должна вернуться на уровень в 4%. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что концепция перестройки сферы ЖКХ будет подготовлена до конца этого года, а утвердить ее планируется в первом квартале следующего.

Она подразумевает выработку новых подходов к расселению аварийного жилья, решение вопроса подключения новостроек к изношенной инженерной инфраструктуре, а также повышение собираемости платежей.