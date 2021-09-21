В США от COVID-19 скончалось больше людей, чем от "испанки" в XX веке

В США от вызванных COVID-19 осложнений скончались 675 тысяч 446 человек. А от "испанки", прокатившейся по Америке в 1918-1919 годах, умерли 675 тысяч человек. Таким образом, коронавирус стал более смертоносной инфекцией, пишет РИА Новости.

Хотя некоторые исследователи считают, что официальное число жертв "испанки" в США занижено, а население страны в то время было втрое меньше, чем сейчас.

Напомним, возбудителем испанского гриппа был вирус H1N1. В Соединенные Штаты его завезли солдаты, возвращавшиеся с Первой мировой войны. Вакцин тогда не было, заразившихся помещали на карантин, а здоровых призывали мыть руки и носить маски.

Отличительной особенностью "испанки" была высокая смертность среди молодых людей (20-40 лет). Ученым удалось воссоздать вирус, спровоцировавший пандемию столетней давности, но они до сих пор не смогли установить причину его смертоносности. Глобально испанским гриппом переболела треть человечества - 500 миллионов человек, почти 50 миллионов - скончались.

Тем временем главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что рост смертности от COVID-19 в стране позволит сдержать вакцинация. Но надо поторопиться. Штамм "дельта" распространяется с огромной скоростью, а прививку от коронавируса еще не сделали 70 миллионов американцев.