В заброшенном сарае нашли редкую Lamborghini

В сельском городке Великобритании обнаружили раритетную Lamborghini Espada с правым рулем, которая простояла в заброшенном сарае как минимум 30 лет. Находку обследовал британский блогер, автор Youtube-канала "The Late Brake Show" Джонни Смит.

На машину в каменном амбаре наткнулись новые владельцы поместья. Затем выяснилось, что умерший год назад предыдущий хозяин берег автомобиль для человека, который заплатил за ее хранение в течение нескольких месяцев, но так и не вернулся. Документов на авто он также не оставил. Это случилось в начале 1990-х годов.

Lamborghini был заблокирован двумя другими машинами Vauxhall - Cavalier и Calibra, а сверху прикрыт листами фанеры.

Как предполагает Смит, отсутствие солнечного света и позволило сохранить автомобиль в удивительно хорошем состоянии. Он всего лишь покрыт внушительным слоем пыли, при этом моторный отсек укомплектован полностью, кузов почти не имеет следов коррозии, а салон, отделанный синей кожей, не кажется выцветшим. Мыши повредили лишь незначительную часть багажного отсека.

На одометре Espada значится отметка в 4500 миль - 7242 километров, однако насколько пробег реален, неизвестно.

Lamborghini с 1968 по 1978 года выпустил около 1,2 тысячи Espada, которую в свое время называли "роллс-ройсом" в модельном ряду итальянского автопроизводителя.

Четырехместное купе Grand Tourer оснащалось двигателем V12 и из-за своего дизайна считалось неоднозначной моделью. Вариант с правым рулем является крайне редким - таких было выпущено всего не более 130 экземпляров. Как отмечает издание Autoevolution, найденный в сарае образец будет продан на аукционе, дата которого пока не определена.

За последние несколько лет это далеко не первая Lamborghini Espada в заброшенном состоянии, найденная в Великобритании. В 2018 году "с молотка" был реализован итальянский спорткар, который, как пишет Motors.co.uk, владельцы оставили в гараже в 1986 году из-за разряженного аккумулятора. Машину продали примерно за 60 тысяч фунтов стерлингов. А несколькими годами ранее неизвестный британец заплатил 200 тысяч фунтов стерлингов за Lamborghini Espada, также брошенную, но находившуюся в безупречном состоянии.