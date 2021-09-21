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21.09.2021 08:00
Рубрика: Видео

Видео: экскаваторщик в гневе изуродовал пять грузовиков

Текст: Вадим Давыденко

Никогда, слышите, никогда не злите по пустякам экскаваторщиков, ведь техника, которой они управляют, не только способна на созидание, но и обладает огромной разрушительной силой. И уж тем более не злите этих людей всерьез. Например, не задерживайте им подолгу зарплату. К чему это может привести, можно увидеть в вирусном видео, снятом в турецком городе Ширнак.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Молодой экскаваторщик по имени Хакан, работавший в местном карьере, в очередной раз вместо зарплаты получил обещания о том, что деньги будут "завтра". Вспылив, он решил проучить прижимистого работодателя, который, кстати, приходился Хакану родным дядей.

Мужчина сел за руль своего экскаватора и принялся крушить стоявшие поблизости карьерные самосвалы, также принадлежавшие дядюшке. Он бил ковшом по кабинам (к счастью, пустым), пока не вмешались сбежавшиеся коллеги-водители и не успокоили его. Пять самосвалов фактически лишились кабин, пока гнев Хакана не остыл.

В Сети мнения по поводу инцидента разделились. Одни поддержали возмущенного экскаваторщика, другие принялись его укорять, дескать, "зачем же стулья ломать?"

А на дядюшку, владельца покореженных самосвалов, как ни странно, такой демарш племянника подействовал. По итогам последних переговоров между ими было официально объявлено, что всё непонимание, обиды и претензии друг к другу остались позади.

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