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Второй бывший муж подал в суд на певицу Полину Гагарину

Новости
    21.09.2021, 12:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Фотограф Дмитрий Исхаков, второй бывший муж российской певицы и актрисы Полины Гагариной, подал на экс-супругу иск.

Фото: kinopoisk.ru
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Дело, в котором 34-летняя артистка выступит ответчиком, будет рассматривать Тверской районный суд Москвы.

Как передает MK.RU, иск был зарегистрирован 16 сентября. В качестве категории дела указано, что причиной спора стали дети пары: в браке у них родилась дочь Мия, плюс певица воспитывает сына Андрея - от первого мужа, актера Петра Кислова.

Ранее фотограф пожаловался в социальных сетях, что Гагарина препятствует его общению с дочерью. В то время как тринадцатилетний Андрей и так начал отдаляться от бывшего отчима.

Фото: twitter.com/ DiscussingFilm
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Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м. Представляла Россию на "Евровидении" в 2015-м, заняв второе место. Сыграла в "Заповеднике" с Безруковым, озвучивала мультфильмы.

Гагарина и Исхаков начали встречаться в 2013-м, в 2014-м обручились в Париже и позже официально заключили брак в Москве.

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