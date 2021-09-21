Второй бывший муж подал в суд на певицу Полину Гагарину

Фотограф Дмитрий Исхаков, второй бывший муж российской певицы и актрисы Полины Гагариной, подал на экс-супругу иск.

Дело, в котором 34-летняя артистка выступит ответчиком, будет рассматривать Тверской районный суд Москвы.

Как передает MK.RU, иск был зарегистрирован 16 сентября. В качестве категории дела указано, что причиной спора стали дети пары: в браке у них родилась дочь Мия, плюс певица воспитывает сына Андрея - от первого мужа, актера Петра Кислова.

Ранее фотограф пожаловался в социальных сетях, что Гагарина препятствует его общению с дочерью. В то время как тринадцатилетний Андрей и так начал отдаляться от бывшего отчима.

Полина Гагарина родилась в 1987 году в Москве. Первый сольный альбом выпустила в 2007-м. Представляла Россию на "Евровидении" в 2015-м, заняв второе место. Сыграла в "Заповеднике" с Безруковым, озвучивала мультфильмы.

Гагарина и Исхаков начали встречаться в 2013-м, в 2014-м обручились в Париже и позже официально заключили брак в Москве.