90% предзаказов новых iPhone приходится на старшие модели

Около 90% предзаказов в среду, 22 сентября, пришлось на iPhone 13 Pro (от 99 999 рублей) и iPhone 13 Pro Max (от 109 999 рублей), оставшиеся 10% занимают iPhone 13 (от 79 999 рублей) и iPhone 13 mini (от 69 999 рублей). Во всех моделях самый популярный объем встроенной памяти - 256 Гб, рассказали "РГ" в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Наиболее востребованным цветом в старших моделях оказался новый "Небесно-голубой", на втором месте - "Графитовый", далее продажи практически поровну распределились между "Серебристым" и "Золотым".

Всего по оценке ретейлера, за 6 месяцев 2021 года российский рынок смартфонов достиг порядка 300 млрд рублей, что на 30% выше, чем годом ранее. Объем натуральных продаж составил порядка 13 млн устройств. Наиболее высокую позитивную динамику в течение года демонстрируют именно смартфоны стоимостью от 50 000 рублей.