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22.09.2021 22:58
Рубрика: В мире

Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения

Текст: Максим Макарычев

Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения. Согласно новым данным, опубликованным группой по охране природы - Австралийским фондом коал, почти треть этих сумчатых животных, вызывающих у многих людей восторг и умиление, была уничтожена всего за последние три года. Причем некоторые эксперты говорят, что настоящие цифры гораздо выше, а официальные данные занижены.

Фото: Vlad Balashov/facebook.com
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Популяция животных сокращается, поскольку Австралия сталкивается с изменением климата и другими острыми проблемами. Страна потеряла около 30 процентов своих коал с 2018 года в результате лесных пожаров, засухи, аномальной жары и расчистки земель, говорится в сообщении Австралийского фонда коал. Некоммерческая природоохранная группа призвала правительство Австралии сделать больше с тем, что оно назвало "тревожной тенденцией".

По ее оценкам, популяция коал в Австралии в настоящее время находится в диапазоне от 32 000 до 58 000 особей, по сравнению с 46 000-82 000 в 2018 году. В докладе организации, который цитирует NBC News, говорится, что наихудший спад наблюдался в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс, где, по оценкам аналитиков, популяция коал сократилась на 41 процент. Подобная тенденция наблюдается во всех регионах Зеленого континента.

Коала, травоядное сумчатое животное, обитающее в основном в восточных и южных регионах страны, стало символом и синонимом Австралии во всем мире. В 2012 году животное было внесено в список исчезающих видов в некоторых частях страны. В июне прошлого года парламентское расследование показало, что коалы в Новом Южном Уэльсе могут исчезнуть к 2050 году, если правительство немедленно не вмешается для защиты их и их среды обитания.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Изображения обгоревших коал, которые задыхались на обугленных деревьях и кустарниках, стали символом разрушительных последствий катастрофических лесных пожаров, охвативших большие территории страны в конце 2019-го и начале 2020 года. Они убили или вытеснили из привычных ареалов обитания в общей сложности около 3 миллиардов различных млекопитающих, земноводных и пресноводных животных в стране.

В июне правительство Австралии призвало политиков и общественность страны оценить национальный план восстановления популяции коал в трех регионах страны. Эти предложения должны быть обнародованы в пятницу.

В мире Океания Австралия Общество Природа Лесные пожары в Австралии РГ-Фото

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