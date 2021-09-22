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22.09.2021 20:52
Рубрика: Дороги

"Автодор" предупредил об ограничении движения на трассе М1 "Беларусь"

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 23 по 30 сентября на 56 км трассы М1 "Беларусь" будет ограничено движение. Это связано с работами по демонтажу Большого армейского разборного моста. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Алексей Дуэль/РГ
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Уточняется, что движение будет перекрываться все дни с 22 часов в направлении Москвы для работы крана. Поток автомобилей на этот период пустят через территорию парка "Патриот". В полночь планируются кратковременные перекрытия движения всей трассы для демонтажа балок пролетных строений.

В "Автодоре" напомнили, что большой армейский разборный мост был возведен как временное сооружение для заезда в парк "Патриот". Взамен ему дорожники планируют возвести постоянный путепровод на 59 км трассы.

Сейчас для въезда на территорию парка по М-1 со стороны Москвы гостям военно-патриотического комплекса следует уйти на дублер с основного хода дороги на 46-м км (после пересечения М-1 с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД). Далее пересечь М-1 по путепроводу на 52-м км, чтобы попасть на дублер с другой стороны основного хода для заезда в парк.

Чтобы попасть в парк "Патриот" со стороны Кубинки, водители могут выбрать один из двух вариантов. Первый - воспользоваться съездом на 63-м км М-1 в направлении музея бронетанковой техники и далее двигаться вдоль железнодорожных путей. Второй вариант - воспользоваться прямыми съездами на 57-м и 56-м км трассы.