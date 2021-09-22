Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг договора по подлодкам

По инициативе президента США Джо Байдена состоялся его телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, в ходе которого политики обсудили ситуацию вокруг разрыва Австралией контракта по подлодкам и другие вопросы. Об этом сообщили в Белом доме.

По итогу переговоров Макрон и Байден договорились начать процесс консультаций, "направленных на создание условий для обеспечения доверия". Как следует из сообщения Белого дома, президенты встретятся в Европе в конце октября, чтобы "достичь общего понимания и сохранить динамику в этом процессе".

Макрон также решил, что французский посол, ранее отозванный в Париж для консультаций, вернется в Вашингтон уже на следующей неделе и начнет интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами США. Кроме того, Байден подтвердил стратегическую "важность участия Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе" и важность более сильной и эффективной европейской системы обороны.

Напомним, ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. В Париже действия австралийских властей назвали "ударом в спину", а позже послы Пятой Республики в Австралии и США были отозваны во Францию для консультаций.