Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон

Отозванный из США на фоне скандала французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщили в Белом доме по итогам разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона.

"Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Он начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США", - сообщила пресс-служба Белого дома.

Напомним, ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. В Париже действия австралийских властей назвали "ударом в спину", а позже послы Пятой Республики в Австралии и США были отозваны во Францию для консультаций.