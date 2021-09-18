Во Франции состояние отношений с США оценили как "серьезный кризис"

Ситуация по контрактам на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях между Парижем, США и Австралией, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Впервые в истории отношений между Францией и США мы отзываем нашего посла для консультаций. Это является серьезным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими странами, а также с Австралией", - заявил Ле Дриан в эфире телеканала France2.

По его словам, в ситуации с разрывом контракта со стороны Канберры на поставки Францией подводных лодок имели место "двуличие, презрение и ложь". Накануне французских послов в США и Австралии отозвали в Париж для консультаций. Франция делает это впервые в истории.

Напомним, на этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Австралийцы рассчитывают пополнить флот атомными подлодками с использованием британских и американских технологий. Канберра разорвала контракт с Францией на сумму 56 миллиардов евро на поставки субмарин.