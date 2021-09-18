Во Франции состояние отношений с США оценили как "серьезный кризис"

Новости

Победителями трека "Наука" конкурса "Лидеры России" стали 33 российских ученых 18.09.2021
Климатолог предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами 18.09.2021
В Москве явка на онлайн-голосование превысила 80 процентов 18.09.2021
В Крыму иностранных наблюдателей поблагодарили за смелость 18.09.2021
Политолог: Ряд экстремистских группировок пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами 18.09.2021
Московское приложение "Мобильный наблюдатель" может появиться в регионах 18.09.2021
Во Владимире проголосовал участник первого Парада Победы 18.09.2021
ЦИК: У центров общественного наблюдения может появиться другое применение 18.09.2021
Кокорин впервые в сезоне сыграл за "Фиорентину" 18.09.2021
Жительница Бурятии проголосовала через полчаса после рождения ребенка 18.09.2021
"РГ" выяснила, где в Сочи смогут проголосовать люди с ОВЗ 18.09.2021
Видео: Как в Сочи ветераны войны голосуют на дому 18.09.2021
На участке в Петергофе проголосовала 100-летняя избирательница 18.09.2021
"Талибан" принял закон о лишении узбекского языка статуса официального 18.09.2021
Иностранцы оценили, насколько свободно проходят выборы в Крыму 18.09.2021
ЦИК подготовил опровержение данных "Голоса" об ущемлении избирательных прав 18.09.2021
200 звонков от граждан поступили на горячую линию избиркома в Подмосковье 18.09.2021
Явка на выборах в Подмосковье превысила 22 процента 18.09.2021
Как проголосовать, если неожиданно поднялась температура 18.09.2021
В Сочи впервые проголосуют пять тысяч молодых избирателей 18.09.2021
Общественный штаб: В Москве видеонаблюдение на выборах полностью исправно 18.09.2021
Власти Франции заявили о подрыве доверия всей Европы к Австралии 18.09.2021
В Мордовии запустили онлайн-флешмоб #ГолосуйЗаМной 18.09.2021
Собянин провел технический пуск участка Большого кольца метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" 18.09.2021
ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ о возможных нарушениях на выборах 18.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 23:08
Рубрика: В мире

Во Франции состояние отношений с США оценили как "серьезный кризис"

Текст: Александр Саможнев
Ситуация по контрактам на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях между Парижем, США и Австралией, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Фото: Фото: AFP/Attila KISBENEDEK Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Фото: Фото: AFP/Attila KISBENEDEK
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Фото: Фото: AFP/Attila KISBENEDEK

"Впервые в истории отношений между Францией и США мы отзываем нашего посла для консультаций. Это является серьезным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими странами, а также с Австралией", - заявил Ле Дриан в эфире телеканала France2.

Фото: GERARD JULIEN / AFP
Власти Франции заявили о подрыве доверия всей Европы к Австралии

По его словам, в ситуации с разрывом контракта со стороны Канберры на поставки Францией подводных лодок имели место "двуличие, презрение и ложь". Накануне французских послов в США и Австралии отозвали в Париж для консультаций. Франция делает это впервые в истории.

Напомним, на этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Австралийцы рассчитывают пополнить флот атомными подлодками с использованием британских и американских технологий. Канберра разорвала контракт с Францией на сумму 56 миллиардов евро на поставки субмарин.

В мире США В мире Европа Франция

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
ЦИК: Голосование во второй день выборов было спокойным и корректным
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Apple вводит обязательное частое тестирование для непривитых сотрудников
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе