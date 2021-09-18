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18.09.2021 08:55
Рубрика: В мире

Почему во Франции резко отреагировали на сделку по подводным лодкам США

Текст: Максим Макарычев
Официальный Париж крайне болезненно отреагировал на новую сделку AUKUS по поставке подводных лодок, заключенную Белым домом с Австралией и Великобританией. Франция решила отозвать своих послов из Вашингтона и Канберры. По оценкам аналитиков, этот шаг может подорвать то небольшое доверие, которое было восстановлено между США и Францией в результате прихода к власти администрации Байдена после четырех лет правления бывшего президента Дональда Трампа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Французские официальные лица выразили возмущение по поводу сделки, которая привела к внезапному прекращению действия соглашения 2016 года о строительстве Францией подводных лодок для Австралии. "Позиция Франции в течение очень долгого времени заключалась в том, чтобы сказать, что США являются союзником, но американцы отворачиваются от Европы и им нельзя полностью доверять", - пояснила Джорджина Райт, глава Европейской программы в Institut Montaigne ("Институт Монтеня"), некоммерческом аналитическом центре, который базируется в Париже. По ее словам, Байден доказал, что "когда (Соединенные Штаты) намерены принять решение, они его примут и не будут дважды думать о своих союзниках". Эксперт добавила, что хотя сама сделка с подводными лодками разозлила французских чиновников, но тот способ, каким была представлена сама новость о нем в Вашингтоне, вероятно, нанес Елисейскому дворцу еще больший удар.

"Само решение стало большим ударом для промышленности Франции, - сказала эксперт, уточнив, что Франция лишилась сделки на 40 миллиардов долларов. - Нельзя переоценить промышленную сторону этого решения". Райт отметила, что отношения между Францией и США действительно обострились после того, как было принято это решение.

Фото: Минобороны РФ
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Во Франции реакция политиков и общественности в целом была оперативной и гневной, отмечает NBC News. Назвав сделку "ударом в спину", явно возмущенный министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал: "Мы построили доверительные отношения с Австралией, и это доверие было подорвано. Так не делаются дела между союзниками". О Байдене он сказал, что "жестокое, одностороннее и непредсказуемое решение президента (США)" было напоминанием того, что делал его предшественник. Сравнение Байдена с Трампом можно расценивать как "серьезное оскорбление" во Франции, заявил Фредерик Шарильон, профессор политологии французского университета Клермон-Овернь. По его мнению, это решение стало "грубым предупреждением" для французских чиновников, которые поверили обещанию Байдена укрепить связи между Парижем и Вашингтоном, ослабленные при Трампе.

Один французский чиновник сказал NBC News, что французские официальные лица впервые узнали о новой сделке из статьи, просочившейся в австралийскую прессу в среду утром, что побудило их немедленно обратиться к США за объяснением. В конце концов, в Белом доме предоставили Франции детали сделки только за несколько часов до ее объявления.

Со своей стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что оставит Австралии право объяснять, почему она обратилась с запросом в Белый дом о покупке подводных лодок. Но объяснение министра обороны Австралии Питера Даттона, похоже, не понравилось французским официальным лицам. Субмарины Франции, по словам Даттона, просто "не превосходят" подводных лодок США, "и, в конце концов, принятое нами решение основано на том, что отвечает интересам нашей национальной безопасности". Комментируя заявление Даттона, высокопоставленный французский чиновник заявил на условиях анонимности: "Когда вы хотите убить свою собаку, вы говорите, что у нее бешенство".

Вице-адмирал Патрик Шеваллеро, служивший военным атташе Франции в Великобритании с 2015 по 2018 год, сказал, что он понимает разочарование Парижа, вызванное тем, что Франция является европейской страной, которая занимает сильные позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, а также владеет обширной территорией исключительной экономической зоны. По его словам, Франция и США имеют глубокие исторические связи, причем эта европейская страна является старейшим союзником Америки, а две страны объединены ключевыми обязательствами, в том числе перед НАТО, что Байден подтвердил после того, как Трамп неоднократно клеймил пакт Вашингтона с Альянсом как "плохую сделку".

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