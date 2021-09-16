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16.09.2021 10:50
Рубрика: В мире

Франция считает "ударом в спину" срыв контракта по подлодкам с Австралией

Текст: Екатерина Забродина

Французские власти очень эмоционально отреагировали на срыв военного контракта с Австралией, которая предпочла строить подводные лодки с американцами и британцами. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Канберры "ударом в спину", потребовав разъяснений также и от Вашингтона, который по сути перехватил многомиллионную сделку у Парижа.

Фото: REUTERS/Darren Ornitz
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"Это настоящий удар в спину. У нас с Австралией были доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта", - заявил Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что его страна получит как минимум восемь новых атомных субмарин. Они будут построены на местных верфях по технологиям Великобритании и США, с которыми австралийцы заключили новый оборонный пакт. Сумма сделки, по некоторым оценкам, составит почти 66 миллиардов долларов.

Однако еще пять лет назад Австралия выбрала французский судостроительный концерн Naval Group для обновления своего подводного флота. Этим летом президент Франции Эмманюэль Макрон публично выражал приверженность сотрудничеству. Но, судя по всему, уже тогда австралийцы за его спиной вели "сепаратные переговоры" с американцами и британцами. И вот союзники по НАТО перехватили инициативу.

"Решение Канберры достойно сожаления. Оно противоречит букве и духу сотрудничества", - говорится в совместном заявили глав МИД и минобороны Франции.

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