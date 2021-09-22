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22.09.2021 16:02
Рубрика: Легковые авто

BMW запатентовала необычный тип задних дверей

Текст: Тимур Алимов
Фото: www.carbuzz.com Фото: www.carbuzz.com
Фото: www.carbuzz.com

BMW оформила патент на революционный тип задней боковой двери - двустворчатой, одна часть которой стандартная распашная, а вторая - подъемная, открывающая просвет в части крыши.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На изображениях в заявке, пишет Carbuzz, представлен большой трехрядный внедорожник. В одном из эскизов указано, что верхняя часть поднимается автоматически и синхронно с основной дверью, в другом - отдельно, механическим способом. Согласно патенту, такая конструкция упрощает посадку как на средний ряд, так и на задний.

Издание отмечает, что дизайн дверей BMW выполнен элегантнее, чем у обновленной Tesla Model X.

Остается неизвестным, какие модели будут оснащаться необычными дверями. По предположениям, они пойдут на электрифицированные платформы Neue Klasse, так как подобная компоновка оставляет больше полезного пространства для размещения аккумуляторных батарей. В первую очередь, речь может идти о BMW X8M, который будет оснащаться твин-турбо 4,4-литровым V8 двигателем в гибридном формате. Но, на появившихся в начале года шпионских снимках модели не видны вырезы в крыше. Хотя это может скрываться преднамеренно.

Фото: carbuzz.com

Не исключается, что разработку применят в новом BMW X8 и обновленной версии BMW X7. Кроме того, в патенте упоминается конфигурация салона с обращенными назад сиденьями среднего ряда. Это может указывать на планы BMW по созданию трехрядного внедорожника с компоновкой салона в стиле лимузина, чтобы составить конкуренцию Mercedes-Maybach GLS.

#BMW