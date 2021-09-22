Чем занимаются в России ставшие банкротами китайские автокомпании

Автокомпании Lifan, Zotye и Brilliance стали одним из олицетворений первой волны китайской экспансии на российский авторынок, но к моменту, когда россияне наконец стали пересаживаться на "китайцев", об этих марках многие даже забыли.

Более того, ряд СМИ в сентябре сообщил об том, что все три производителя "свернули бизнес" в РФ. И это неудивительно, учитывая, что продажи их автомобилей стремятся к нулю, новых поставок не ожидается, а в самой Поднебесной бренды прошли или проходят процедуру банкротства и реструктуризации. А потому им, казалось бы, не до экспортных достижений.

Однако российский рынок остается весьма привлекательным для всех его участников - особенно на фоне невероятных успехов китайских брендов. И в Lifan, Zotye и Brilliance на данный момент продолжают работу в РФ. По крайней мере - так утверждают в этих компаниях, представители которых прокомментировали слухи порталу "Китайские автомобили".

Так, в Lifan, который когда-то лидировал на рынке России среди китайских автокомпаний, заверили, что пока у дилеров еще остаются старые запасы автомобилей, в том числе кроссоверов Х60, и хэтчбеков Х50, а о перспективах там "надеются" сообщить дополнительно.

В Brilliance также попросили подождать конкретную информацию. Но отметили, что штаб-квартира марки в Китае "занимается выработкой новой стратегии развития".

- "Зоти Моторс Рус" по-прежнему продолжает гарантийную и постгарантийную поддержку для автомобилей своих покупателей. Мы также продолжаем импорт оригинальных запчастей. И ждём позитивных изменений в судьбе концерна Zotye Auto в Китае, - сообщили в представительстве этой компании.

Отметим, что с начала года Lifan продал в России 537 машин, Brilliance - 96, а Zotye - 43. Для сравнения: примерно столько же Chery и Haval реализуют за удачную неделю.