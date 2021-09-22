Что выгоднее: купить автомобиль или подписаться на него

На рынке все активнее развивается такой новый сервис, как подписка на автомобиль. Это, по сути, долгосрочная аренда новой машины.

Что выгоднее: пользоваться каршерингом, подписаться на автомобиль, взять машину в лизинг или купить и стать собственником транспортного средства? У каждого случая есть свои нюансы. Но даже у экспертов нет единого мнения, что выгоднее. Все зависит от того, зачем нужен автомобиль.

Стать владельцем автомобиля можно различными способами. Проще всего - купить автомобиль за свои накопленные и взятые в кредит деньги. Но одновременно это накладывает и довольно большое количество обязательств. Свой собственный автомобиль необходимо содержать в порядке. То есть проводить регулярно техобслуживание, менять шины в зависимости от сезона, платить транспортный налог.

В то же время трансформация потребительского рынка привела к появлению в последние годы нескольких новых видов мобильности: каршеринг, подписка и лизинг. То есть от владения собственным автомобилем к пользованию им.

Как считает автообозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто, если автомобиль нужен крайне редко - то заводить свой автомобиль не требуется. Можно воспользоваться каршерингом. Для клиентов, которые просто хотят разово доехать из пункта "А" в пункт "Б", операторы предлагают довольно хорошие условия. При этом они ограничивают суточный пробег. Также арендаторы ограничены в географии использования.

По подписке владельцу не надо тратиться на шины и автосервис

По словам генерального директора АВТОDOM Подписка Максима Шишко, сервис каршеринга подходит людям, которым необходимы периодические перемещения на небольшие расстояния (до метро, на работу, на встречу, в ресторан или торговый центр). Основной плюс этой формы мобильности - гибкая тарификация и бесплатная городская парковка. Все-таки стоимость 1 часа паркинга в Москве достигает 380 рублей в час. Но если есть необходимость оставлять личные вещи и детское сиденье в автомобиле, этот сервис уже не подойдет.

Если автомобиль нужен на несколько месяцев, то подойдет подписка, считает Игорь Моржаретто. Если человек готов пользоваться, не претендуя на право собственности, то он может разом избавить себя от многих обязательств. Ему не нужно ломать голову над получением имущества, изыскивать средства на ремонт и ТО, выбирать шиномонтаж. Клиент получает эти услуги пакетом - это и комфорт, и экономия. Но машина ему не принадлежит.

Сервис "Подписка" - максимально близкая альтернатива собственности, при этом отсутствует первоначальный платеж, как при лизинге или кредите, говорит Максим Шишко. В последний год он активно набирает обороты. Связано это с активным ростом цен на автомобили (до 20% и более в первом полугодии 2021 года), при этом потенциал роста сохраняется ввиду дефицита автомобилей на рынке. А также с увеличением доли приобретения автомобилей в кредит (доля продаж в кредит достигает 47%) и падением реальных располагаемых доходов населения (в 2020 году снижение на 6% и на 4% за первое полугодие 2021 г.).

Скидки на автомобиль по подписке достигают 20%, применяются специальные тарифы на страхование, техническое обслуживание и шинный сервис, что находит отражение в комфортном размере ежемесячного платежа. Срок от оформления до получения автомобиля по подписке может составлять от 3 рабочих дней, что, несомненно, больше по сравнению с каршерингом, но значительно меньше по сравнению с лизингом (от 2 недель).

47 процентов автомобилей покупается в кредит

Как считает Игорь Моржаретто, если автомобиль нужен надолго и регулярно, если планируется на нем путешествовать, то тогда его надо покупать. Кстати, возможно взять его в финансовый лизинг с последующим выкупом. Это очень интересный продукт: вроде машина твоя, но тебе не принадлежит.

Есть аудитория, которая привыкла действовать "по старинке", приобретая автомобиль в собственность, но круг таких потребителей в ближайшее время продолжит сужаться, прежде всего ввиду активного роста цен на автомобили, считает Максим Шишко.

Надо сказать, что когда автомобиль не принадлежит тому, кто его эксплуатирует, возникают юридические сложности. Штрафы приходят собственнику - юридическому лицу. А для юрлиц штрафы могут быть более высокими. Кроме того, юрлицо владеет большим парком машин, а значит, штрафы будут приходить повышенные, как за повторное нарушение. Кроме случаев с лизингом. Там лизингополучатель прописан в регистрационных документах, и штрафы приходят к нему.