Электромобили лишат нефтеперерабатывающие заводы половины работы

Нефтеперерабатывающие заводы могут лишиться 50% от нынешних объемов производства к 2050 году по причине массового внедрения электромобилей, такой прогноз дала норвежская консалтинговая компания Rystad Energy, которая специализируется на анализе рынка углеводородов.

Электрификация транспорта в мире к середине века достигнет 90%, передает Reuters со ссылкой на Мукеша Сахдева, старшего вице-президента и руководителя отдела переработки и сбыта в Rystad Energy.

Из-за электромобилей значительно сократится мировое потребление бензина и дизельного топлива, но спрос на другие продукты нефтепереработки в авиационном, морском и нефтехимическом секторах останется высоким.

По мнению вице-президента Rystad Energy, с учетом этого прогноза нефтеперерабатывающим компаниям нужно сформировать стратегию долгосрочного развития. Им следует делать упор на те сектора, которые могут компенсировать падение спроса на бензин и дизельное топливо. В норвежской компании считают перспективными направлениями производство нефтяного кокса и нефтехимии.

В Rystad Energy также отмечают, что в краткосрочной перспективе мировое потребление углеводородного сырья может даже возрасти из-за отложенного спроса, который выстрелит после завершения пандемии COVID-19.