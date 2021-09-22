Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.09.2021 14:22
Рубрика: Легковые авто

Электромобили лишат нефтеперерабатывающие заводы половины работы

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Нефтеперерабатывающие заводы могут лишиться 50% от нынешних объемов производства к 2050 году по причине массового внедрения электромобилей, такой прогноз дала норвежская консалтинговая компания Rystad Energy, которая специализируется на анализе рынка углеводородов.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
В Chevrolet объяснили, почему горят электрокары Bolt

Электрификация транспорта в мире к середине века достигнет 90%, передает Reuters со ссылкой на Мукеша Сахдева, старшего вице-президента и руководителя отдела переработки и сбыта в Rystad Energy.

Из-за электромобилей значительно сократится мировое потребление бензина и дизельного топлива, но спрос на другие продукты нефтепереработки в авиационном, морском и нефтехимическом секторах останется высоким.

По мнению вице-президента Rystad Energy, с учетом этого прогноза нефтеперерабатывающим компаниям нужно сформировать стратегию долгосрочного развития. Им следует делать упор на те сектора, которые могут компенсировать падение спроса на бензин и дизельное топливо. В норвежской компании считают перспективными направлениями производство нефтяного кокса и нефтехимии.

В Rystad Energy также отмечают, что в краткосрочной перспективе мировое потребление углеводородного сырья может даже возрасти из-за отложенного спроса, который выстрелит после завершения пандемии COVID-19.