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Текст:   Александр Проценко 
15:58 22.09.2021

Глава ЦБ: Жилье с начала пандемии подорожало на 39%

Стоимость квадратного метра жилья с начала пандемии выросла в России на 39% - больше, чем за предыдущие семь лет. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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За семь лет, начиная с 2013 года, цена квадратного метра выросла на 33%, а потом - практически за полтора года - жилье подорожало еще на 39%, сказала Набиуллина.

"Конечно, когда рост цен на жилье идет, какая бы ставка по ипотеке ни была, людям нужно взять большую стоимость кредита", - добавила глава ЦБ. И пояснила, что правительство весной прошлого года в рамках антикризисных мер запустило программу льготной ипотеки под 6,5%, а Банк России одновременно снижал ключевую ставку - в июле 2020 года она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. В конечном результате средняя ставка по ипотеке в апреле 2021 года опустилась до 7,3%, и россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10 триллионов рублей. Попав на рынок недвижимости, эти деньги обеспечили неадекватный рост цен на жилье - сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке.

Банк России предупреждал об такой опасности. Еще в феврале этого года глава ЦБ отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки. После чего были приняты меры - правительство ужесточило условия программы: с 1 июля была повышена ставка по программе до 7% и установлен единый лимит ипотечного кредита - 3 миллиона рублей.

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