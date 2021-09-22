Глава НАСА рассказал об ожидании поездки в Москву и встречи с Рогозиным

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон с нетерпением ждет поездки в Москву и встречи с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

Об этом Нельсон заявил во вторник во время телефонного брифинга для журналистов, посвященного реорганизации американской программы пилотируемых полетов. По словам главы НАСА, он намерен отправиться в Россию при первой же возможности, как только позволит пандемия коронавируса, пишет ТАСС.

Нельсон отметил, что сотрудничество США и России в космосе - это образец мирного взаимодействия стран, поэтому важно его сохранять. Это сотрудничество "является длительным, с 1975 года, и я хочу, мы хотим, НАСА хочет, а также Америка хочет, чтобы оно продолжалось в сфере гражданской космической программы", отметил глава НАСА.

Ранее Билл Нельсон уже заявлял об уникальности российско-американского сотрудничества в космосе. Он подчеркивал, что Россия и США партнеры в космосе, и он не хочет, чтобы это прекратилось.