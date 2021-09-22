Глава Сальвадора объявил себя "самым крутым диктатором"

Президент Сальвадора Найиб Букеле в описании к своей странице в социальной сети Twitter назвал себя "крутым диктатором", а чуть позже добавил: "Самый крутой диктатор во Вселенной".

Отметим, что это произошло на фоне протестов в стране, вызванных вердиктом Верховного суда Сальвадора, который позволил действующему главе государства пойти на второй срок подряд. Кроме того, далеко не всем гражданам пришлись по душе переход на биткоин в качестве официальной валюты, а также планы властей провести конституционную реформу и удвоить численность местной армии. Все эти намерения протестующие связали с авторитаризмом Найиба Букеле. На что он и ответил в статусе аккаунта в Twitter.

Кстати, ранее политик уже пользовался подобным средством для диалога с оппонентами. В июне 2019 года Букеле установил в своем профиле фотографию героя комедийного фильма "Диктатор".