Как ценовые рекорды бензина на бирже скажутся на стоимости топлива на АЗС

Мировой рост стоимости нефти спровоцировал биржевые цены на бензин пойти вверх. Об этом "РГ" рассказал заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик. Сегодня, 22 сентября, цена ноябрьского фьючерса на сырье марки Brent прибавила 1 процент, до 75,4 доллара за баррель.

После этого в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина АИ-95 обновила рекорд, превысив 60,1 тысячи рублей за тонну.

"Но стоит понимать, что такие скачки возникают в течение года, а потом цена идет вниз по мере того, как растет предложение на российском рынке нефти. Например, подобная ситуация складывалась 22 июля текущего года, когда был установлен предыдущий рекорд (60,03 тысячи рублей за тонну), потом стоимость нефти стала идти вниз и в начале осени бензин упал в цене до минимума за два месяца", - отметил эксперт.

Что же касается стоимости бензина на АЗС, то цена из-за такого скачка на бирже практически не изменится. "После летней сделки ОПЕК+ российские нефтяники ежемесячно наращивают объем добычи нефти, поэтому новые поступления стабилизируют цену. Также государственные органы занимаются мониторингом цен на заправках, поэтому потребители практически не заметят роста цены", - заключил Юрий Баранчик.