Колокольцев присвоил звания полицейским, обезвредившим преступника в Перми

Глава МВД России Владимир Колокольцев досрочно присвоил сотрудникам полиции, которые обезвредили устроившего стрельбу в Перми, очередные специальные звания.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, приказом министра внутренних дел РФ, инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание лейтенант полиции. А его напарнику, старшему инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми, Владимиру Макарову - капитан полиции - на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.

Как отметила Волк, так отмечены смелые и решительные действия полицейских при задержании вооруженного преступника. Ранее Владимир Путин наградил орденом Мужества Константина Калинина, который обезвредил напавшего на университет в Перми. Владимира Макарова, который организовал эвакуацию студентов - президент наградил медалью "За отличие в охране общественного порядка". Утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате нападения шесть человек были убиты еще 42 получили ранения и травы.