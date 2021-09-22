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22.09.2021 03:28
Рубрика: Общество

Космонавты на МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда"

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ). Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

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Олег Новицкий, отвечая на вопрос специалиста подмосковного Центра управления полетами о том, каков запах в настоящее время, сказал, что "он стал меньше", пишет РИА Новости.

В Центре отметили, что обе системы СКВ отключены, и попросили экипаж протереть салфеткой район возможного места появления запаха для дальнейшего анализа на Земле. Экипажу также порекомендовали при необходимости включить систему очистки воздуха.

Напомним, в ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала пожарная сигнализация. Экипаж сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика. Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий около 05.00 мск сказал подмосковному Центру управления полетами, что в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Источник дыма и запаха пока не обнаружен. Экипаж включил систему для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

Общество Космос

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