Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек

В 2022 году маткапитал получат около 1,3 млн человек, рассказал в интервью РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, на эти цели в бюджете ПФР предусмотрено более 440 млрд рублей.

Напомним, материнский (семейный) капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский (семейный) капитал выдается в России при рождении первого ребенка.

В 2022 году размер выплаты составит более 503 тысяч на первого и 665 тысяч на второго ребенка.