2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
02.09.2021 07:11
Текст: Елена Манукиян

Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году

Размер маткапитала в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч на второго. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает РИА Новости.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сейчас, если в семье один ребенок, маткапитал составляет почти 484 тысячи рублей, при рождении второго сумма увеличивается на 155 тысяч.

Фото: iStock
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Таким образом, в следующем году маткапитал вырастет на 3,8 процента, и примерно на столько же - доплата за второго ребенка, которая составит 161 тысячу рублей.

Чаще всего родители используют маткапитал в качестве первоначального взноса при покупке жилья, в том числе ипотечного.

За первое полугодие 2021 года сертификаты на материнский капитал получили более 517 тысяч семей, уточнили в Пенсионном фонде. Сейчас он назначается в беззаявительном порядке, то есть по факту рождения ребенка в семье. Сведения об этом поступают в Пенсионный фонд в порядке межведомственного обмена из органов ЗАГС.

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