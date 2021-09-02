Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году

Сейчас, если в семье один ребенок, маткапитал составляет почти 484 тысячи рублей, при рождении второго сумма увеличивается на 155 тысяч.

Таким образом, в следующем году маткапитал вырастет на 3,8 процента, и примерно на столько же - доплата за второго ребенка, которая составит 161 тысячу рублей.

Чаще всего родители используют маткапитал в качестве первоначального взноса при покупке жилья, в том числе ипотечного.

За первое полугодие 2021 года сертификаты на материнский капитал получили более 517 тысяч семей, уточнили в Пенсионном фонде. Сейчас он назначается в беззаявительном порядке, то есть по факту рождения ребенка в семье. Сведения об этом поступают в Пенсионный фонд в порядке межведомственного обмена из органов ЗАГС.