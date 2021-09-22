Необходимо по-прежнему сохранять элементарные меры предосторожности для борьбы с распространением COVID-19, но основания для введения жестких ограничений отсутствуют. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вирус пока никуда не исчез, мы его до конца не победили, но в разных регионах ситуация разная. И не случайно право принимать те или иные ограничения передано губернаторам, руководству регионов: они видят ситуацию на местах", - сказала Матвиенко журналистам на брифинге после заседания Совета Федерации.

Спикер отметила, что в более чем 30 регионах, где ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией не очень хорошая, могут быть приняты одни меры, в других субъектах Федерации другие.

"На мой взгляд, не надо расслабляться - элементарные меры предосторожности, такие как ношение маски, соблюдение дистанции, должны сохраняться. Тем более что из некоторых стран приходит информация о новых штаммах. Но никаких оснований для введения в России нового локдауна или каких-то других жестких мер нет", - резюмировала Валентина Матвиенко.

За сутки в России подтверждено 19706 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщил 22 сентября оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,4 процента без клинических проявлений.