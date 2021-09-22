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22.09.2021 08:00
Рубрика: В мире

Меркель рассказала, где будет жить на пенсии

Текст: Екатерина Забродина
Во время прощального турне по избирательному округу в Штральзунде, от которого уходящий канцлер Германии Ангела Меркель впервые за десятилетия не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, она рассказала о том, где собирается жить на пенсии. На пресс-конференции на острове Рюген политик развеяла слухи, будто собирается переехать в Гамбург - город, в котором родилась (но не выросла). "В Гамбург я тоже не перееду, о чем иногда говорят", - цитирует госпожу Меркель Spiegel online. Ранее местные СМИ наперебой писали о том, что после ухода с поста канцлера она может поселится в элитном районе, по сути, в пригороде Гамбурга Бланкенезе.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам Меркель, она собирается жить на два дома - в Берлине, где они с супругом Йоахимом Зауэром обитают в обычной городской квартире, и в северном регионе Уккермарк, где у четы Меркель-Зауэр находится дача (немецкие СМИ так и пишут - Datscha, словечко, как можно догадаться, пришло в немецкий язык из русского через ГДР).

Фото: EPA
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"Оттуда по живописной трассе A20 недалеко и до моего бывшего избирательного округа", - отметила Меркель, дав понять, что будет скучать по большой политике. Если многоквартирный "дом Меркель" на берлинской улице Ам Купферграбен прекрасно знаком всем жителям и даже гостям столицы (в свое время она даже отказалась от предложения заретушировать его фасад в приложении Google Street View), то ее загородный участок в деревне Хоэнвальде давно запретили фотографировать из соображений безопасности. Так что по сети гуляют лишь старые снимки обычного двухэтажного дома - то ли каменного, то ли из оштукатуренного кирпича. Говорят, что с годами он оброс высоким забором, так что теперь его особо и не разглядеть. Поблизости дежурят полицейские, хотя весьма ненавязчиво - на улице патрулей не видно. Как писала газета Rhenische Post, на всю деревню приходится лишь пара десятков домов, там нет ни кафе, ни булочной, ни даже магазина, но отсутствие благ цивилизации сполна компенсирует природа. Дача Меркель окружена великолепными озерами, в которых она всегда приглашает искупаться своих гостей. Хозяйка также любит угощать их блюдами собственного приготовления. Особенно ей удается пирог - то ли яблочный, то ли сливовый (здесь версии немецких журналистов расходятся). Госпожа Меркель также не прочь предаваться традиционному дачному досугу, который так хорошо знаком всем россиянам, - прополке грядок. По данным Deutsche Welle, пара с удовольствием сажает картошку, а вот урожаи цветной капусты не задаются - на борьбу в улитками у супругов нет времени.

Некоторые немцы уже позволили себе пофантазировать о том, чем займется Меркель на пенсии. Например, писатель-криминалист Давид Сафье написал юмористический детективный роман "Мисс Меркель" (с намеком на "Мисс Марпл"). На его страницах пенсионерка Меркель ведет размеренную загородную жизнь, пока в ее деревне не происходит загадочное убийство - и тогда экс-канцлер с энтузиазмом берется за расследование.

Этим летом Меркель обмолвилась, что ей понадобится какое-то время, чтобы свыкнуться с мыслью о том, что ее обязанности "будет выполнять кто-то другой". "Но я думаю, мне это очень понравится", - шутливо заметила она. И тоже пофантазировала о своем первом дне на пенсии: "Наверное, сначала я попробую что-нибудь почитать, потом начну клевать носом и немного вздремну. А там посмотрим, где я еще всплыву".

Фото: REUTERS
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Впрочем, отправлять Ангелу Меркель на пенсию еще рано. Этого не случится сразу после парламентских выборов 26 сентября. Она уже говорила, что собирается исполнять свои обязанности до тех пор, пока партии не договорятся о коалиции, а бундестаг не изберет нового канцлера, который будет приведен к присяге вместе с новым кабинетом. В среднем на это обычно уходит пять или шесть недель, однако после выборов 2017 года страна жила без нового правительства почти полгода.

Ранее немцы узнали, какую пенсию будет получать Ангела Меркель после ухода с поста канцлера. По подсчету Союза налогоплательщиков, ежемесячные начисления могут составить 15 тысячи евро. Как сообщал Focus online, это следует из общего стажа работы госпожи Меркель в бундестаге, куда она избиралась с 1990 года, на министерских постах в кабинете Гельмута Коля и, наконец, непосредственно в кресле федерального канцлера, которое она бессменно занимала последние 16 лет. Так что Меркель будет получать чуть больше половины от своих нынешних доходов, которые составляют около 35 тысяч евро в месяц. Также по закону экс-главе правительства положены собственный офис, руководитель бюро, два референта, секретарь-стенографист и водитель. Цифры пенсионных начислений берутся не с потолка. Так, по линии работы в парламенте с учетом 31-летнего стажа Меркель может претендовать максимум на 65 процентов от депутатской зарплаты.

Между тем

В Штральзунд (земля Мекленбург - Передняя Померания) Меркель наведалась для того, чтобы поддержать на предвыборном митинге своего потенциального преемника, кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Армина Лашета, чья кампания переживает кризис. Как отмечает Spiegel online, за пять дней до выборов в бундестаг "уходящий канцлер снова вмешивается в предвыборную кампанию партии", которую не возглавляет уже с 2018 года, что не мешает ей оставаться лицом Христианско-демократического союза. Провести митинг решили в том самом избирательном округе номер 15, где Меркель за всю свою политическую карьеру восемь раз выигрывала выборы. На этот раз от "округа Меркель" баллотируется молодой финансист Георг Гюнтер, претендующий на прямой мандат в бундестаге.

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