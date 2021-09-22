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22.09.2021 00:29
Рубрика: Экономика

Минфин объяснил профицит бюджета в 2022 году

Текст: Роман Маркелов, Анастасия Алексеевских
Российская газета - Столичный выпуск № 216(8567)
Профицит федерального бюджета России в 2022 году составит 1,411 трлн руб. По словам министра финансов Антона Силуанова, Минфин предлагает изменить подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции. Но повышение налога не коснется прибыли прошлых лет, сообщил он журналистам.

"Нам нужно будет отработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца мы еще не договорились. Две темы - это НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - "РГ"), вторая тема - это налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты больших дивидендов, превышающих определенный уровень капитала за пятилетний период", - рассказал Силуанов.

Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов

Минфин подготовил поправки, которые сейчас обсуждаются с бизнесом, сообщил министр и указал, что это коснется только будущих, а не прошедших периодов, и затронет единичные компании. Банков это не коснется, подчеркнул Силуанов. Он добавил, что минфин не обсуждает идею о направлении на дивиденды 75% прибыли некоторых госбанков, которые развивают экосистемы и вкладываются в непрофильные активы. Ранее один из сотрудников минфина заявил, что такие госбанки могли бы платить больше дивидендов - не 50%, а 75% чистой прибыли .

Также минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром", даже на фоне высоких цен на газ. Проект федерального бюджета на 2022-2024 гг. не учитывает и поступлений от возможной прибыли Банка России от продажи активов, в частности, банка "Открытие".

Повышение НДПИ для металлургов, угольщиков и химпрома принесет бюджету 160 млрд рублей в год

Повышение ставки НДПИ для металлургической, угольной и химической промышленности с 2022 года может ежегодно приносить в бюджет до 160 млрд рублей, подсчитали в минфине. "У нас несколько направлений обсуждения изменения налоговой составляющей - это металлургия, сталь, коксующийся уголь, удобрения - на всех этих направлениях мы планируем собрать порядка 160 млрд рублей", - заявил Силуанов. Министр отметил, что новые "налоговые решения будут долгосрочными, нам нужна предсказуемость". Достичь договоренностей с бизнесом в министерстве надеются уже на этой неделе.

"В проект бюджета на ближайшие три года заложены более высокие цены на нефть и более высокие темпы роста ВВП. Это увеличило поступления базы как по нефтегазовым, так и по ненефтегазовым видам доходов, - говорит Александра Осмоловская-Суслина, руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы. - В целом политика будет оставаться сдержанной, и финансирование текущих расходов не будет нарушать бюджетного правила. К финансированию крупных (инфраструктурных) проектов правительство планирует подключить средства ФНБ, но опять же - это будет сделано в рамках превышения накопленных резервов установленных нормативов".

В составе федерального бюджета достаточно источников доходов, динамика которых определяется темпами роста как отечественной, так и глобальной экономики, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов: "К примеру, поступления по налогу на прибыль или доходы от экспорта сырья. Восстановление глобальной экономики, а вместе с ней и сырьевых рынков, а также возобновившийся рост показателей в национальной экономике позволяют рассчитывать на то, что доходная часть бюджета будет сформирована в должном объеме".

По словам министра, инфляция вышла за таргет в этом году, поэтому было принято решение о выделении единоразовых выплат семьям с детьми, пенсионерам, военнослужащим. В следующем году, как уточнил Силуанов, их не запланировано. "Это разовое решение, которое не является системным", - отметил он. Пенсии будут проиндексированы в соответствии с законодательством.

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2022 году составят 1,243 трлн рублей

Осмоловская-Суслина не исключает, что в случае усиления пандемической угрозы правительство прибегнет к новым выплатам для поддержки населения: "В кризис и в небольших объемах выплаты населению оказывают положительное влияние на экономику, поддерживая спрос, и не сильно влияют на инфляцию".

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2022 году составят 1,243 трлн руб., в 2023-м - 1,21 трлн, в 2024-м - 1,237 трлн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета. На нацпроект "Здравоохранение" в 2022 году запланировано 254 млрд рублей, в 2023 году - 215 млрд, в 2024 году - 217 млрд. Более 43 млрд руб. планируют выделить на реализацию нацпроекта "Культура" в 2022 году, более 42 млрд - в 2023-м, а в 2024-м финансирование также превысит 43 млрд рублей. Нацпроект по туризму за три года получит из бюджета РФ 168 млрд руб. Общие расходы на финансирование образования в РФ в 2022 году составят более 1,2 трлн рублей, всего за три года на образование выделят более 3,8 трлн. Финансирование нацпроекта "Экология" в 2022 году вырастет на 40%, до 115,56 млрд. В 2023 году на эти цели будет выделено 125,22 млрд рублей, в 2024 году - 99,5 млрд рублей. Как поясняется в документе, основное увеличение коснется проекта "Чистая страна", который предусматривает ликвидацию свалок и накопленного экологического ущерба.

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