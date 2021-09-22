Минфин объяснил профицит бюджета в 2022 году

"Нам нужно будет отработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца мы еще не договорились. Две темы - это НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - "РГ"), вторая тема - это налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты больших дивидендов, превышающих определенный уровень капитала за пятилетний период", - рассказал Силуанов.

Минфин подготовил поправки, которые сейчас обсуждаются с бизнесом, сообщил министр и указал, что это коснется только будущих, а не прошедших периодов, и затронет единичные компании. Банков это не коснется, подчеркнул Силуанов. Он добавил, что минфин не обсуждает идею о направлении на дивиденды 75% прибыли некоторых госбанков, которые развивают экосистемы и вкладываются в непрофильные активы. Ранее один из сотрудников минфина заявил, что такие госбанки могли бы платить больше дивидендов - не 50%, а 75% чистой прибыли .

Также минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром", даже на фоне высоких цен на газ. Проект федерального бюджета на 2022-2024 гг. не учитывает и поступлений от возможной прибыли Банка России от продажи активов, в частности, банка "Открытие".

Повышение НДПИ для металлургов, угольщиков и химпрома принесет бюджету 160 млрд рублей в год

Повышение ставки НДПИ для металлургической, угольной и химической промышленности с 2022 года может ежегодно приносить в бюджет до 160 млрд рублей, подсчитали в минфине. "У нас несколько направлений обсуждения изменения налоговой составляющей - это металлургия, сталь, коксующийся уголь, удобрения - на всех этих направлениях мы планируем собрать порядка 160 млрд рублей", - заявил Силуанов. Министр отметил, что новые "налоговые решения будут долгосрочными, нам нужна предсказуемость". Достичь договоренностей с бизнесом в министерстве надеются уже на этой неделе.

"В проект бюджета на ближайшие три года заложены более высокие цены на нефть и более высокие темпы роста ВВП. Это увеличило поступления базы как по нефтегазовым, так и по ненефтегазовым видам доходов, - говорит Александра Осмоловская-Суслина, руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы. - В целом политика будет оставаться сдержанной, и финансирование текущих расходов не будет нарушать бюджетного правила. К финансированию крупных (инфраструктурных) проектов правительство планирует подключить средства ФНБ, но опять же - это будет сделано в рамках превышения накопленных резервов установленных нормативов".

В составе федерального бюджета достаточно источников доходов, динамика которых определяется темпами роста как отечественной, так и глобальной экономики, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов: "К примеру, поступления по налогу на прибыль или доходы от экспорта сырья. Восстановление глобальной экономики, а вместе с ней и сырьевых рынков, а также возобновившийся рост показателей в национальной экономике позволяют рассчитывать на то, что доходная часть бюджета будет сформирована в должном объеме".

По словам министра, инфляция вышла за таргет в этом году, поэтому было принято решение о выделении единоразовых выплат семьям с детьми, пенсионерам, военнослужащим. В следующем году, как уточнил Силуанов, их не запланировано. "Это разовое решение, которое не является системным", - отметил он. Пенсии будут проиндексированы в соответствии с законодательством.

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2022 году составят 1,243 трлн рублей

Осмоловская-Суслина не исключает, что в случае усиления пандемической угрозы правительство прибегнет к новым выплатам для поддержки населения: "В кризис и в небольших объемах выплаты населению оказывают положительное влияние на экономику, поддерживая спрос, и не сильно влияют на инфляцию".

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2022 году составят 1,243 трлн руб., в 2023-м - 1,21 трлн, в 2024-м - 1,237 трлн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета. На нацпроект "Здравоохранение" в 2022 году запланировано 254 млрд рублей, в 2023 году - 215 млрд, в 2024 году - 217 млрд. Более 43 млрд руб. планируют выделить на реализацию нацпроекта "Культура" в 2022 году, более 42 млрд - в 2023-м, а в 2024-м финансирование также превысит 43 млрд рублей. Нацпроект по туризму за три года получит из бюджета РФ 168 млрд руб. Общие расходы на финансирование образования в РФ в 2022 году составят более 1,2 трлн рублей, всего за три года на образование выделят более 3,8 трлн. Финансирование нацпроекта "Экология" в 2022 году вырастет на 40%, до 115,56 млрд. В 2023 году на эти цели будет выделено 125,22 млрд рублей, в 2024 году - 99,5 млрд рублей. Как поясняется в документе, основное увеличение коснется проекта "Чистая страна", который предусматривает ликвидацию свалок и накопленного экологического ущерба.