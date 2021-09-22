Министр обороны Франции заявила об отсутствии политического диалога в НАТО

В НАТО отсутствует политический диалог между странами, и скандал с отказом Австралии от французских подлодок наглядно это показал. Такое заявление сделала министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Позиция США по вопросу о подлодках - еще одна иллюстрация того, о чем мы говорим уже несколько месяцев: в НАТО нет политического диалога", - сказала Парли в ходе выступления во французском сенате.

Напомним, ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Договор с Францией предусматривал строительство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. В Париже действия австралийских властей назвали "ударом в спину".