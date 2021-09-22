На BMW и Daimler подали в суд за отказ прекратить выпуск авто с ДВС к 2030 году

В Германии неправительственная организация сдержала своё слово и подала в суд на концерны BMW и Daimler, которые не использовали предоставленное им время подумать и согласиться с требованиями по подписанию пакта об отказе от производства автомобилей с ДВС к 2030 году и ускорению перехода к углеродной нейтральности.

Организация Deutsche Umwelthilfe (Environmental Action Germany) ещё в начале сентября пригрозила трём компаниям - BMW, Daimler и Volkswagen - судебным иском, если их руководство не согласиться с требованиями неправительственных экологов по ускорению перехода к автомобилям без двигателя внутреннего сгорания и корректировке целевых показателей по выбросу CO2.

Reuters сообщает, что Deutsche Umwelthilfe подтвердила информацию о подаче исков против двух компаний BMW и Daimler. Стратегия Volkswagen в области сохранения климата удовлетворила "зелёных". В офисах BMW и Daimler не стали отрицать того факта, что не приняли требования Deutsche Umwelthilfe.

Напомним, что Европа планирует отказаться от машин с ДВС к 2035 году. В Mercedes-Benz (входит в состав Daimler) совершенно не против продавать электрокары, но в компании говорят, что в 2030 году продажи таких автомобилей будет осуществляться, где есть соответствующие условия, то есть спрос.