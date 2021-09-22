Начались съемки третьей части исторической драмы "Топор" - "Топор. 1944". Главную роль в картине исполнит народный артист России Андрей Смоляков.

По сюжету разведгруппа Одинцова (его играет Александр Голубев), в которую входит Иван Родин (артист Андрей Смоляков), пробирается по глубоким тылам со специальным заданием - переправить через линию фронта молодого человека по фамилии Савичев (играет актер Тимофей Каратаев). Так как их ищут немцы, им проходится возвращаться другим путем. Наутро после трудного перехода Родин, пока другие спят, ловит воришку. Цыганёнок Марко рассказывает, что он сбежал из госпиталя, где у него и других детей брали кровь. Разведчики спасают детей, но прорваться к линии фронта с ними невозможно. Родин вспоминает учителя, которого он видел в одном из сёл, и говорит, что дождаться наступления наших можно в школе. Выясняется, что в подвале этой школы с самого начала войны директор прячет несколько цыганских семей. Немцы обыскивают дворы, коровники и склады, а после отправляются к школе. Директор сообщает, что всё хорошо, но, услышав детский плач, фашисты начинают штурм школы.

- Всегда очень опасно возвращаться к тому, что хорошо прошло, - говорит актер Андрей Смоляков, исполнитель роли Ивана Родина. - Всегда есть какой-то страх, какие-то опасения, но в то же время приятно вернуться в уже осознанную стихию.

Историческая драма "Топор" рассказывает о старом отшельнике Иване Родине, который долгие годы жил в сибирской тайге, но весть о начале Великой Отечественной войны заставила его вспомнить свое офицерское прошлое и отправиться на фронт защищать Родину.

Основная часть съемок прошла в Беларуси. Привычный Минск зрители в кадре не увидели, снимали на территории "Усадьбы снов" в Несвижском районе, на реке Ислочь, что в Минской и Гродненской областях, в деревне Гонолес возле Заславского водохранилища и на многих других площадках республики.