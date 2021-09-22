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22.09.2021 20:00
Рубрика: Власть

Начальник Генштаба РФ обсудил с президентом Финляндии вопросы безопасности

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 22 сентября, в ходе официального визита в Финляндию начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов был принят президентом Финляндии Саули Нийнистё, а также провел консультации с главнокомандующим вооруженными силами Финляндии генералом Тимо Кивиненом. Об этом сообщило российское военное ведомство.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Там также уточнили, что в рамках состоявшихся встреч обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы международной безопасности.

Напомним, что ранее в тот же день Валерий Герасимов встретился в Финляндии с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. "В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Встреча носила конструктивный характер", - отметили в ведомстве.

Позже стало известно, что Герасимов и Милли, в том числе, говорили о мерах по снижению рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Поясним, о чем может идти речь.

Не секрет, что армейские части России и США иногда одновременно проводят маневры и учения в непосредственной близости друг от друга. Случается, что маршруты боевых кораблей и подлодок двух стран пересекаются в морях и океанах. То же бывает с рейдами военных самолетов и вертолетов, скажем, над нейтральными водами. А еще в мире есть регионы, где в непосредственной близости друг от друга действуют наши и американские подразделения. Например, в той же Сирии.

Чтобы предотвратить какие-либо недоразумения между военными России и США, были совместно выработаны некие правила. Их главная цель - исключить инциденты в ходе военной деятельности двух государств. Вот о них-то, по-видимому, и говорили в Финляндии Герасимов и Милли.

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