Не стало создательницы русской флейтовой школы Александры Вавилиной-Мравинской

Вечером 20 сентября 2021 года в московском концертном зале "Зарядье" в исполнении Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева идеально возвышенно, словно в подсознании, звучала Восьмая симфония Дмитрия Шостаковича, посвященная великим композитором великому русскому дирижеру, первому исполнителю Восьмой - Евгению Александровичу Мравинскому.

В тот же день, 20 сентября, в Санкт-Петербурге, ушла из жизни русская женщина удивительной внутренней красоты и достоинства, редкостного человеческого масштаба в мысли и чувстве Александра Михайловна Вавилина-Мравинская - жена Евгения Александровича, выдающийся музыкант, признанный международный авторитет в мире флейты, профессор Санкт-Петербургской консерватории, Заслуженный деятель искусств России, в течение долгих лет первая флейта Заслуженного коллектива РСФСР академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии эпохи Мравинского, Почетный академик Российской академии художеств. Словно и в ее память прозвучала 20 сентября 2021 года в Москве Восьмая симфония Шостаковича...

Девяносто три с половиной года - большая жизнь. Жизнь Вавилиной-Мравинской еще и прекрасна в своей исключительной художественной выразительности и тонкой действенной точности, природном темпераменте и незамутненном слиянии с Музыкой такой высоты и чистоты тона, что и вообразить сложно, если бы сам не был околдован дыханием оркестра Мравинского, в котором так трепетно звучала флейта Александры Вавилиной.

Профессор Вавилина-Мравинская сотворила свою флейтовую школу - русскую петербургскую флейтовую школу. Среди ее многочисленных, уже славных учеников несравненная Мария Федотова - выдающаяся концертирующая флейтистка, солистка оркестра Мариинского театра (а еще прежде - БСО им. П.И.Чайковского), чей покоряющий артистизм, а теперь и открывшийся педагогический дар - живое следование Вавилиной-Мравинской в современном искусстве флейтового исполнительства.

Каждый, кто знал Александру Михайловну, общался с ней, слышал в оркестре, несет в себе радостное восхищение ее художественным во всем, неожиданным русским характером, обликом, складом души и метким разящим словом.

Служение музыке и служение Евгению Александровичу Мравинскому - великому художнику и близкому человеку - определило жизнь Александры Вавилиной. Изданная ею книга дневников ее великого мужа "Евгений Мравинский. Записки на память. Дневники. 1918-1987" - документ вдохновенной силы высказывания и проникающей поэзии.

Жизнь Александры Михайловны - высокая радость Служения. Память и Радость будут всегда идти об руку в наших мыслях об этой удивительной и уникальной русской женщине.