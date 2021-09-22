Неисполнение требования ГИБДД о приобретении полиса ОСАГО грозит арестом

Госавтоинспекция разъяснила правомерность требования сотрудников к водителям, незастраховавшим свою ответственность, заключения договора ОСАГО. За неисполнение этого требования им грозит ответственность вплоть до ареста или обязательных работ.

Эти разъяснения были даны председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову в ответ на его запрос. В своем запросе он отметил, что фиксируются участившиеся случаи привлечения к административной ответственности автовладельцев, не имеющих полис ОСАГО. При этом владельца транспортного средства фактически принуждают оформить указанный полис, а в случае отказа применяется статья 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Ярослав Нилов также указал, что поддерживает норму, предусматривающую обязанность водителя иметь при себе действующий страховой полис, поскольку, к примеру, в случае ДТП его отсутствие у виновного водителя оборачивается для пострадавшей стороны многомесячными судебными разбирательствами для возмещения ущерба. Однако представляется незаконным и необоснованным предъявлять обвинение водителю за отказ незамедлительно заключить договор страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Поэтому он попросил дать разъяснения по этому вопросу.

В ответе Госавтоинспекции за подписью начальника ведомства Михаила Черникова говориться, что исходя из полномочий, предоставленных законом о полиции, а также положением о Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД вправе требовать о автовладельцев, незастраховавших свою гражданскую ответственность прекращения противоправных действий.

Напомним, что управлять транспортным средством без ОСАГО запрещено. Прекращение противоправных действий в данном случае - либо отказ от управления, либо приобретение автогражданки.

В Госавтоинспекции напомнили, что за неповиновение законному требованию сотруднику полиции предусмотрена ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП. Она предусматривает штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Применение этой статьи - не редкость. Так, например, ее часто применяют при отказе автовладельца снять тонировку с передних стекол. И, как правило, суды штрафом не ограничиваются. Наиболее часто назначаемое ими наказание - арест на сутки.

Это не значит, что снять тонировку или купить полис ОСАГО автовладелец должен тут же и незамедлительно. У него есть сутки. Это время дается, чтобы доехать до места жительства или места, где устранят нарушение. В течение этих суток, после вынесения соответствующего требования инспектора, никто привлечь водителя за его неисполнение не может.

Впрочем, сутки - это, как правило, тот срок, который указывают инспекторы в требовании. Но законом такой срок четко не установлен. В законе говорится только о разумных сроках. Поэтому, если, скажем устранить тонировку можно только в сервисе, а эти сутки выпали на выходные дни, то любой суд это учтет и привлекать к ответственности водителя за неисполнение требования инспектора не будет.