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Netflix выпустил тизер документалки о борьбе Бритни Спирс с отцом

Новости
    22.09.2021, 18:00
Текст:   Богдан Бобров

Компания Netflix опубликовала малоинформативный тизер предстоящего документального фильма "Бритни против Спирс".

Фото: youtube.com
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Картина будет посвящена судебной борьбе знаменитой певицы против опеки над ней ее отца.

Очередной виток тяжб между родственниками, напомним, недавно закончился отказом родителя от права распоряжением доходов дочери, а сама она объявила о помолвке.

Полноценный трейлер обещают показать уже сегодня, премьера фильма запланирована на 28 сентября.

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