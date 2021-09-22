Netflix выпустил тизер документалки о борьбе Бритни Спирс с отцом

Компания Netflix опубликовала малоинформативный тизер предстоящего документального фильма "Бритни против Спирс".

Картина будет посвящена судебной борьбе знаменитой певицы против опеки над ней ее отца.

Очередной виток тяжб между родственниками, напомним, недавно закончился отказом родителя от права распоряжением доходов дочери, а сама она объявила о помолвке.

Полноценный трейлер обещают показать уже сегодня, премьера фильма запланирована на 28 сентября.