Очевидцы назвали "очень страшным" землетрясение в Мельбурне

Первоначально землетрясение было зарегистрировано с магнитудой 6,0, но позже было уменьшено, и подземные толчки продолжались около 30 секунд. Еще один афтершок 4,0 был зарегистрирован через 18 минут после первого толчка. Заместитель премьер-министра штата Джеймс Мерлино заявил, что Виктория находится в состоянии повышенной готовности, поскольку существует потенциальный риск дальнейших землетрясений и подземных толчков, которые могут происходить в течение недель и месяцев, сообщает 9News.

Это самое сильное землетрясение, о котором когда-либо сообщалось в Виктории, и, возможно, самое сильное землетрясение в штате за последние 200 лет. Поступило 46 сообщений о повреждениях зданий, в основном в Мельбурне и Мэнсфилде. О пострадавших не говорится. Появились сообщения о повреждения кирпичной кладки и трещин дорожного покрытия по всему городу. Подземные толчки ощущались в Сиднее, расположенном в 700 километрах от Мельбурна.

Между тем очевидцы рассказали подробности землетрясения в Мельбурне. Так, студию, где снимается популярная утренняя программа "Момент", затрясло во время подземных толчков. На кадрах, распространенных ABC News, видно, как ведущие Майкл Роуленд и Тони Армстронг находятся в замешательстве. Пока камеры качаются, Роуленд спрашивает: "Это землетрясение или какое-то строение?". Поднимаясь со своего места, Роуленд говорит - "Пошли" и предлагает всем сотрудникам выйти из здания.

A magnitude six #Earthquake has rattled Melbourne and regional Victoria.

This is the moment when News Breakfast presenters @mjrowland68 and @Tonaaayy_ were rocked by it. pic.twitter.com/Z4gz0sWJve — News Breakfast (@BreakfastNews) September 21, 2021

Потрясенные жители Мельбурна делятся подробностями в социальных сетях после землетрясения, описывая его как "очень страшное", рассказывая, как "грузовик разбился перед их домом", а в зданиях "все катилось перед нашими глазами". Сразу после землетрясения в интернет-ресурсах быстро начали распространяться изображения и видео обрушившегося ресторана на Чапел-стрит в Южной Ярре, с разбросанными по улице кирпичами. Некоторые пользователи Twitter из Аделаиды, расположенной в 725 километрах к северо-западу от столицы Виктории, утверждали, что почувствовали, как земля движется у них под ногами. Администрация горнолыжного курорта Mount Buller, расположенного недалеко от эпицентра землетрясения, поделилась видео, на котором запечатлен момент, когда земля перекатывается под ногами группы лыжников. К счастью, никто не потерял равновесие. О сходах лавин не сообщалось.

Некоторые пользователи Twitter пошутили, что рассерженное французское правительство, должно быть, приняло меры после того, как на прошлой неделе Австралия в одностороннем порядке вышла из сделки по подводной лодке на сумму 90 миллиардов долларов, что привело к серьезным дипломатическим последствиям.

Доктор Адриан Маккаллум, старший преподаватель геотехнической инженерии в Университете Саншайн-Кост, сказал в интервью Guardian, что эти землетрясения происходят из-за того, что континентальная плита, на которой находится Австралия, движется на север со скоростью примерно семь сантиметров в год. "Это создает сжимающее напряжение внутри Австралийской плиты", - отметил ученый.