Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина

График президента напряженный, его самоизоляция не меняет сути рабочего процесса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

"Пока точно не могу сказать", - заявил Песков, говоря о сроке, когда завершится самоизоляция Владимира Путина. Напомним, президент отказался от очных встреч в связи с десятками случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

"График достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом это не затрагивает и не меняет", - заключил пресс-секретарь президента.