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22.09.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Почему растут цены на гречку

Текст: Татьяна Карабут
Цены на сакральную гречку в магазинах выросли до десятилетнего максимума и преодолели психологическую отметку в 100 рублей.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сейчас крупяные заводы перерабатывают гречиху старого урожая, а ее осталось мало, новый урожай поступит в конце сентября - начале октября. Но кроме этой традиционной сезонной причины на этот раз есть и другие.

Фото: iStock
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Одна из них - существенный рост мировых цен. Сейчас они вдвое выше: 600 долларов за тонну против "допандемийных" 250-300 долларов за тонну, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Китай и Украина серьезно нарастили закупки гречки. В мире мало кто производит эту крупу, значимых экспортеров только два - Россия и США. При этом Китай закупает гречку только у России, отмечает эксперт.

Но объем экспорта все равно невелик относительно общего объема производства. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в прошлом году в России собрали 892 тыс. тонн при внутреннем потреблении около 400 тыс. тонн. На фоне высоких мировых цен с начала сезона (сентябрь 2020 года) уже к апрелю 2021 года Россия экспортировала столько, сколько обычно вывозила за весь сезон - более 200 тыс. тонн гречихи и крупы из нее. В компании "НЭО Центр" подсчитали, что экспорт в первом полугодии 2021 года в натуральном выражении вырос в 4,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Но правительство запретило экспорт гречки с 15 июня по 31 августа. Это позволило не вывезти окончательно гречку из страны и немного снизить цены на нее. А в сентябре, когда запрет был снят, оказалось, что вывозить уже нечего.

При этом даже на фоне повышенного экспорта дефицита гречки в стране нет. Соответственно, нет и объективных факторов резкого роста цен, говорит Никиточкин. По его мнению, отчасти толкает цены вверх "искусственно созданный ажиотаж" на фоне окончания сезона и снижения остатков. "Скорее всего, производители гречихи пользуются моментом нестабильности и волатильности мировых и российских цен на сельхозпродукцию", - поясняет эксперт.

Панические настроения - вполне реальная причина роста цен на гречку, считает заместитель генерального директора ИКАР Ирина Глазунова.

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Еще одна - рост себестоимости производства всего продовольствия - увеличиваются расходы на удобрения, средства защиты растений, транспортировку. Но и до пандемии цены на гречку и гречиху неоднократно резко возрастали, причем до более высокого, чем сейчас, уровня. И в большинстве своем эти взлеты были обусловлены низкими урожаями несколько лет подряд (2009/10-2010/11). Падение цен - наоборот, перепроизводством (2016/17-2017/18). Сейчас два года подряд в России урожай средний или чуть ниже среднего.

По данным Минсельхоза, в этом году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га. По оценке ИКАР, будет собрано около 850-900 тыс. тонн гречихи. Из-за плохой погоды в Алтайском крае (там выращивается более половины всей гречихи в стране) могут возникнуть проблемы с качеством зерна.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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