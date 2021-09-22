Радиостанция "Орфей" запустила медиаплатформу классической музыки

В этом году главная в России радиостанция классической музыки отмечает тридцатилетие. С юбилеем ее поздравил президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.

Особенно они отметили медиапроекты коллектива, которые открывают доступ к лучшей мировой музыке и спектаклям. "Вы сформировали обширный фонд просветительских, познавательных программ, завоевали признание людей самого разного возраста, слушателей в России и за рубежом", - отметил Владимир Путин.

Также "Орфей" поздравил художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. "Миссия "Орфея" больше, чем быть просто радиостанцией, - отметил он. - Великие голоса, оркестры, лучшие записи произведений дошли до нас, благодаря Гостелерадиофонду, наследником которого стал "Орфей". "Орфей" продолжает популяризировать классику - рассказывать об академической музыке доступно с помощью современных технологий. Главный лозунг радиостанции "Классика - это не страшно".

"Орфей раньше было только слышно, теперь и видно. Мы с сегодняшнего дня говорим и показываем", - отметила на презентации проекта в ТАСС генеральный директор-художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова.

К радио и мобильному приложению "Орфея" добавилась медиаплатформа. Раньше весь видеоконтент радиостанция выкладывала на Youtube. В прошлом году в пандемию в интернете у "Орфея" появился проект "Телевизор классики", где можно было посмотреть знаковые постановки лучших мировых театров. Видеоплатформа "выросла" именно из этого проекта.

Теперь по адресу orpheus.ru можно найти медиаплатформу с несколькими вкладками. Первая - традиционная, переход к прослушиванию радио. Вторая - видео, не менее ценный контент для "Орфея". Это концерты, музыкальные спектакли, записанные Российским государственным музыкальным телерадиоцентром, прямые трансляции больших полотен - к примеру, опер. Всего того, что "Орфей" не может позволить поставить в эфир целиком. Сейчас на вкладке доступны концерт-закрытие международного фортепианного конкурса русской музыки радио "Орфей", опера "Золушка", музыкально-литературная композиция по мотивам сказки Г.Х.Андерсена "Русалочка" и многое другое. Здесь же будут проходить трансляции из мировых залов. Первой 23 сентября станет онлайн-трансляция концерта финала Всероссийского конкурса молодых композиторов, приуроченного к международному форуму International Rostrum of Composers.

Третья вкладка - богатейший оцифрованный нотный архив, к которому могут обращаться профессиональные музыканты, преподаватели музыкальных школ и вузов и просто ценители. Еще один раздел - афиша концертов и постановок, созданных при участии оркестров и хоров радио "Орфей". Так, 30 ноября симфонический оркестр радио "Орфей" приглашает на постановку "Семь нельзя" - мультимедийный музыкальный спектакль по мотивам произведений Чайковского, Голованова, Мосолова. Чтец - Владимир Вдовиченков. Здесь же можно приобрести билеты на заявленные спектакли.

Вкладка "коллективы" рассказывает о симфоническом коллективе радио "Орфей", Академическом большом концертном оркестре имени Силантьева, академическом хоре русской песни и академическом хоре "Мастера хорового пения", которые входят в структуру Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

В ближайшее время появится и англоязычная версия медиаплатформы. Также ожидается раздел - "Детям" - музыка для самых маленьких, музыка для подростков, навигатор по музыке, которую интересно послушать всей семьей.

Кстати

Мировая аудитория радио "Орфей" - 600 млн человек. Это возможно благодаря тому, что "Орфей" входит в Европейский вещательный союз.