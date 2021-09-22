Ракова: Доля штамма "Дельта" в Москве достигла 100 процентов

Штамм коронавируса "Дельта" полностью доминирует в Москве. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова, комментируя эпидситуацию в городе, сообщает "Интерфакс".

"На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. Было определено, что в Москве на 100 процентов доминирует "дельта"-штамм", - подчеркнула вице-мэр. Для проведения дальнейших исследований власти выделили специальный грант, работа вирусологов и специалистов департамента здравоохранения продолжается.

Ранее Анастасия Ракова констатировала 24-процентный рост заболеваемости коронавирусом в столице за последнюю неделю.