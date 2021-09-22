В транспорте Москвы выявили 27 тысяч нарушений масочного режима

С начала сентября в московском транспорте выявили 27 тысяч нарушений масочного режима. Об этом заявил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции неоднозначна, медэксперты прогнозируют рост заболеваемости, - подчеркнул Султанов. - С начала лета мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на территории всего транспортного комплекса и не снижаем темп".

Отмечается, что, несмотря на отмену перчаточного режима, маски по-прежнему нужно носить в течение всей поездки. Проверки режима продолжат проводить в усиленном формате.