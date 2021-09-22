Обвиняемому по делу о гибели амурского министра продлили арест

Суд продлил срок ареста амурчанину, которого обвиняют в нанесении смертельных травм министру цифрового развития и связи Приамурья Александру Курдюкову. 39-летнему мастеру спорта по пауэрлифтингу Алексею Шкарину вменяется "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".

Напомним, трагедия произошла 17 июля на одной из турбаз недалеко от Благовещенска. Между министром цифрового развития Александром Курдюковым и одним из отдыхающих завязалась ссора. В результате чиновник получил травму головы и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Спустя неделю он скончался.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, следователь обратился с ходатайством о продлении срока ареста обвиняемому до 19 октября. Суд его удовлетворил.

Нового главу минцифры Приамурья пока не назначили. Обязанности министра исполняет бывший заместитель Курдюкова Денис Земнухов.