Открылись 13 новых авиамаршрутов из Хабаровского края

Авиаперелеты по 13 новым направлениям из Хабаровского края запустила Единая дальневосточная авиакомпания. Стоимость билетов по этим маршрутам варьируется от 2200 до 10500 рублей. Улететь из Хабаровска можно в Сахалинскую и Амурскую области, в Приморье, Якутию и на Чукотку.

- Запущены новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск, Благовещенск и Красноярск, из Николаевска-на-Амуре во Владивосток. Кроме того, открыт авиамаршрут Советская Гавань - Южно-Сахалинск. Все направления очень востребованы. Жители края летают в соседние регионы к родственникам и друзьям, на праздники, по делам и просто отдохнуть, - рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Эти направления вошли в список субсидируемых из федерального бюджета. Таким образом повышается транспортная доступность всех субъектов Дальнего Востока.

Очередной "льготный" рейс запустят 1 октября из Советской Гавани во Владивосток. По этому направлению будут летать самолеты Ан-24 авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

- "Хабавиа" включится в работу объединенной дальневосточной авиакомпании. Соответствующее код-шеринговое соглашение с "Авророй" уже заключено. Для краевого перевозчика это большой шаг, межрегиональные авиаперелеты компания не осуществляла уже почти два года, а по направлению Советская Гавань - Владивосток не летала никогда, - отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что в список субсидируемых включили 20 маршрутов по ДФО. Для их субсидирования в 2021 году было выделено 1,58 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ. Рейсы запускались поэтапно с 26 июля.