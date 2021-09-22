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22.09.2021 10:20
Рубрика: Экономика

Открылись 13 новых авиамаршрутов из Хабаровского края

Текст: Дина Непомнящая

Авиаперелеты по 13 новым направлениям из Хабаровского края запустила Единая дальневосточная авиакомпания. Стоимость билетов по этим маршрутам варьируется от 2200 до 10500 рублей. Улететь из Хабаровска можно в Сахалинскую и Амурскую области, в Приморье, Якутию и на Чукотку.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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- Запущены новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск, Благовещенск и Красноярск, из Николаевска-на-Амуре во Владивосток. Кроме того, открыт авиамаршрут Советская Гавань - Южно-Сахалинск. Все направления очень востребованы. Жители края летают в соседние регионы к родственникам и друзьям, на праздники, по делам и просто отдохнуть, - рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Эти направления вошли в список субсидируемых из федерального бюджета. Таким образом повышается транспортная доступность всех субъектов Дальнего Востока.

Очередной "льготный" рейс запустят 1 октября из Советской Гавани во Владивосток. По этому направлению будут летать самолеты Ан-24 авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

- "Хабавиа" включится в работу объединенной дальневосточной авиакомпании. Соответствующее код-шеринговое соглашение с "Авророй" уже заключено. Для краевого перевозчика это большой шаг, межрегиональные авиаперелеты компания не осуществляла уже почти два года, а по направлению Советская Гавань - Владивосток не летала никогда, - отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что в список субсидируемых включили 20 маршрутов по ДФО. Для их субсидирования в 2021 году было выделено 1,58 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ. Рейсы запускались поэтапно с 26 июля.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Якутия ДФО Чукотский АО ДФО Приморский край ДФО Амурская область

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