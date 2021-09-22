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22.09.2021 13:46
Рубрика: Происшествия

Плохая погода могла быть причиной ЧП с самолетом под Хабаровском

Текст: Ольга Журман
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Плохая погода могла стать причиной пропажи самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Не исключается и техническая неисправность воздушного судна.

Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего самолета Ан-26

Днем в Хабаровске шел не сильный дождь, но к вечеру поднялся сильный ветер.

С самолетом Ан-26 пропал пропала связь, он исчез с радаров приблизительно в 40 километрах от аэродрома. Воздушное судно, на котором было шесть человек, совершало технический полет. Агентство сообщает, что это военно-транспортный самолет.

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