Плохая погода могла быть причиной ЧП с самолетом под Хабаровском

Плохая погода могла стать причиной пропажи самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Не исключается и техническая неисправность воздушного судна.

Днем в Хабаровске шел не сильный дождь, но к вечеру поднялся сильный ветер.

С самолетом Ан-26 пропал пропала связь, он исчез с радаров приблизительно в 40 километрах от аэродрома. Воздушное судно, на котором было шесть человек, совершало технический полет. Агентство сообщает, что это военно-транспортный самолет.