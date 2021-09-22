Спасатели пешком идут к возможному месту падения Ан-26

Воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы" и проводило технический полет, проверяло аэронавигацию аэропорта, радиотехническое оборудование. Связь с ним пропала, когда самолет был на расстоянии 38-40 километров от аэродрома и на высоте чуть более 600 метров. Это место предположительно в районе Большехехцирского заповедника, поэтому одна из версий случившегося, появившаяся через три часа после сообщения о ЧП, - самолет мог столкнуться с сопкой. Высота сопок в этих местах достигает километра. Сотрудники Большехехцирского заповедника также подключились к поискам.

Экстренные службы сообщают, что не исключается и возможность технической неполадки, хотя экипаж об этом не сообщал, погодные условия также не способствовали полету. Сигнал аварийного радиомаяка с Ан-26 не зафиксирован.

Для поиска Ан-26 был привлечен вертолет региональной Росавиации. Поиски осложняет темное время суток, а также поднявшийся после дождя сильный ветер и сильная облачность.

Участок поисков специалисты определили так: "В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком".

В ночь в тайгу с техникой высокой проходимости пошли спасатели Амурского спасательного центра, всего 70 человек. Погода им способствовать не будет.

В районе поиска в ближайшие сутки будет неустойчивой: прогнозируются дожди, местами ливни, ветер до 20 метров в секунду.

Тем временем житель Хабаровского края Владимир Тараненко рассказал, что видел пропавший самолет Ан-26, когда тот пролетел прямо над его домом. Мужчина сообщил, что самолет летел так низко, что мог задеть вышки. "Этот Ан-26 пронесся на бреющем полете прямо над домом моим, на очень низкой высоте в сторону Тополево. Я еще подумал: нельзя так летать, разобьется", - сказал мужчина. Владимир сразу позвонил в экстренные службы.

В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком

Следственными органами Восточного межрегионального СУТ Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения).

Катастрофа с воздушным судном этой же модели произошла в июле 2021 года на Камчатке. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа. Самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако упал за четыре километра до места назначения. Из находившихся на борту 22 пассажиров и шести членов экипажа никто не выжил.

МЧС

В МЧС подтвердили, что на борту пропавшего с экранов радаров самолета Ан-26 находились 6 человек. "В 11.45 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находился летный состав в количестве 6 человек. Самолет совершал технический полет", - передали в пресс-службе ведомства. На поиски пропавшего борта немедленно отправились спасатели на вертолете Росавиации.

А из Хабаровска в предполагаемый квадрат ЧП выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. Чуть позже к поискам подключился и вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями на борту.

"Кроме того, в поисках задействованы более 40 спасателей на технике высокой проходимости. Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями", - добавили в пресс-службе МЧС.

Но первый вылет поискового Ми-8 закончился безрезультатно. Погодные условия не позволили ему полноценно совершить облет. Позже к поискам пропавшего Ан-26привлекли дополнительные силы.

"МЧС России усилило поисковую группировку. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники". - сообщили в пресс-службе МЧС.

"Маршрут самолета пролегал над заповедником Хехцир, в котором высота сопок составляет почти 1000 метров. Самолет мог столкнуться с одной из них", - сказал источник ТАСС в авиационных службах.

Подготовил Тимофей Борисов