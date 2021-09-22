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22.09.2021 09:07
Рубрика: Общество

В заповеднике Приамурья появился тигр-новосел

Текст: Сергей Набивачев
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Самец тигра впервые появился в Хинганском заповеднике в Амурской области. Его зафиксировала фотоловушка. Специалисты предполагают, что ранее он обитал на территории Еврейской автономии.

Фото: Центр "Амурский тигр"
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В той же части резервата, где замечен незнакомец, обитает тигрица Елена. Какой именно самец зашел к ней в гости, пока не ясно. Возможно, он давно известен специалистам, а может быть, это кто-то из подросших тигрят.

Заместитель директора Хинганского заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин считает, что на видео можно довольно хорошо рассмотреть рисунок на одном из боков тигра. Возможно, этого самца удастся опознать по снимкам с фотоловушек в других регионах Дальнего Востока.

- Мы надеемся, что в скором времени произойдет очная встреча, если еще не произошла, и у самца, который пришел к Елене, все получится. Тогда регион станет полноценной частью ареала амурского тигра, так как территорией обитания животного считается та область, где зверь размножается, - отметил директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Ранее самцы тигров никогда не заходили в Хинганский заповедник. Здесь жили только тигрицы: сначала Илона, а теперь - Елена. По словам Вячеслава Кастрикина, кроме Елены новосел мог познакомиться и с тигрицей Сандой, живущей относительно недалеко от Хинганского заповедника - в Бурейском природном парке.

Кстати, в этом году в Приамурье уже следили за передвижениями тигра: в апреле полосатый зверь отметился в Завитинском районе, затем - в Бурейском, а в июне его видели неподалеку от Хинганского заповедника. Не исключено, что это тот самый самец.

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