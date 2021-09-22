Бастрыкин прибыл в Пермь после ЧП в университете

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прилетел в Пермь, сообщает ТАСС.

Вместе с Бастрыкиным прибыла следственно-оперативная группа. Глава СК России побывает на месте трагедии, также ему доложат о ходе расследования.

Напомним, 20 сентября первокурсник открыл стрельбу в университете. В результате этого пострадали 43 человека, шестеро погибли.

Стрелявший был тяжело ранен сотрудником ДПС, который первым из числа правоохранителей проник в здание, где велась стрельба. Сейчас юноша находится в больнице в тяжелом состоянии.