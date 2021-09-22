Число пострадавших при стрельбе в пермском университете достигло 43

Количество пострадавших в результате стрельбы в пермском университете, по уточненным данным, достигло 43. Об этом "РГ" сообщили в региональном минздраве.

Первоначально пермские медики сообщали только о тех, кто был госпитализирован. Но среди пострадавших были и те, кто отказался лечь в больницу и сейчас находится на амбулаторном лечении. После уточнения всех сведений их тоже включили в число пострадавших, поэтому их количество возросло.

Напомним, 20 сентября студент-первокурсник начал стрелять в университетском кампусе из ружья. В результате ЧП погибли шесть человек. Юноша был задержан сотрудниками полиции, при задержании он получил огнестрельные ранения, сейчас его состояние расценивается как тяжелое, ему ампутировали ногу.